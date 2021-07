Eltern setzten Baby für Selfie auf Bahngleise

Zug-Selfies bedeuten Lebensgefahr

Damit will Network Rail über das von vielen unterschätzte Risiko bei solchen Aktionen hinweisen: Fernzüge können mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde unterwegs sein. Bei so einem Tempo ist der Bremsweg enorm lang, selbst bei einer Notbremsung käme der Zug nicht mehr rechtzeitig zu stehen. Hinzu komme, dass Züge in voller Fahrt vergleichsweise leise seien - und von den Selfie-Fanatikern dadurch oft erst spät bemerkt werden.