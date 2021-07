Backofen-Stimmung im Osten, Herbst im Westen

Unwetterwarnung: Sturm und Hagel

Und wo sich kühle und heiße Luft treffen, dort brauen sich im Tagesverlauf wieder teils kräftige Gewitter zusammen. Gewittrig verläuft der Vormittag etwa bereits in Nordtirol, Unwetterpotenzial sei hier aber noch nicht gegeben, so die Wetterexperten der Unwetterzentrale. Vorsicht geboten ist allerdings am Nachmittag und Abend vom Kaisergebirge bis zum Mühl- und Waldviertel. Denn in diesen Regionen muss mit Sturmböen und auch Hagel gerechnet werden, so die Warnung. Gewittergefahr herrscht zudem in Osttirol und Oberkärnten.