VIVA ITALIA - DANKE, EURO 2021

Haben Sie das Spiel gesehen? Si? Si? Ja, ja, Viva Italia, Viva der neue Fußball, Viva das azurblaue Elferspektakel der abgekämpften Helden, Viva die EURO! Denn Skepsis hatte sich vor der Endrunde 2021 breitgemacht. Vielerorts. Und bei ziemlich vielen Menschen. Weil es irgendwo eine Reise ins Ungewisse war. Wegen der Tatsache, dass sie erstmals in insgesamt elf Ländern ausgetragen wurde. Und wegen der speziellen Herausforderungen, vor die Corona auch das größte Fußballturnier Europas stellte. Mit all den Kontrollen. Mit all den Restriktionen. Mit total abgeschirmten Teams. Oder auch mit völlig unterschiedlichen Bestimmungen, was die Auslastungen der Stadien betraf. In manche durften nur 12.000 Fans, in andere wie etwa in Budapest oder auch zuletzt in London hingegen sogar 60.000, wobei draußen vor dem Stadion beim Drängeln und Rumpöbeln es noch wesentlich mehr waren. Delta, höchstens eine Flussmündung: Hello Corona, goodbye Corona? In London nicht gerne gehört die unermüdlichen Corona-Warner, bei uns aber schon.