Hilfe für Lehrlinge beim Einstieg in den Job

„Hands on!“ heißt es für die Jugendlichen, die an der heimischen Lehrlingsoffensive teilnehmen. 2426 junge Frauen und Männer nutzen derzeit in ganz Niederösterreich die Angebote dieser Initiative des Arbeitsmarktservice und des Landes in Kooperation mit den Sozialpartnern. In Wiener Neustadt zog man Zwischenbilanz.