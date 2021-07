„Die spinnen, die Briten!“

Dumm gelaufen das und wir werden wohl nie erfahren, ob es für IOC-Bach in seiner unermesslichen Weitsicht überraschend war. Fest steht dagegen, dass so etwas in England nicht passiert wäre, denn dort werden heute Abend 60.000 Menschen die Tribünen von Wembley bevölkern und damit den Worten von Sportminister Oliver Dowden („Die Finalspiele versprechen, ein unvergesslicher Moment in unserem nationalen Bestreben zu werden, die Pandemie zu überwinden.“) und Aleksander Ceferin („Das sind großartige Neuigkeiten, dass so viele Fans bei den letzten drei Spielen der EM dabei sein können.“) abstandslos Nachdruck verleihen. Obelix scheint das schon 1966 (auch ein Wembley-Jahr) geahnt zu haben, als er resignierend meinte: „Ils sont fous, ces Bretons!“