Wetterkapriolen in Zukunft noch viel schlimmer

Erwärmung bei uns mehr als 2 Grad Celsius

„Die Welt erwärmt sich allerdings nicht überall gleich schnell – viel schneller zum Beispiel in der arktischen Region, langsamer in Äquatornähe – aber wo es schon jetzt unerträglich heiß ist, macht auch ein wenig mehr Hitze einen großen Unterschied. In Gebirgsregionen schreitet die Erwärmung relativ rasch voran – in Österreich beträgt die Erwärmung seit vorindustrieller Zeit mehr als 2 Grad“, so Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb, und sie macht Hoffnung: „Es wird schlimm, aber wir können das Schlimmste noch abwenden.“