Mädchen greifen 16-Jährigen an

Wohl wegen einer Zigarette verprügelt worden ist ein 16-jähriger Österreicher am Samstag in den frühen Morgensstunden in der Stadt Salzburg. Er wurde von vier bislang unbekannten Mädchen angesprochen, ob er eine Zigarette für sie hätte. Als er verneinte, packten ihn die vier Mädchen und drückten ihn gegen das Geländer nahe des Marko-Feingold-Stegs. Daraufhin kam ein weiterer unbekannter männlicher Täter hinzu und versetzte dem 16-Jährigen einen Schlag mit der Faust ins Gesicht. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich.