Stadthotels bei weitem nicht ausgebucht

Start in Sommersaison war sehr durchwachsen

Auch im Hotel zur Post in Maxglan sieht es ähnlich aus. „Die Lage ist ungefähr gleich wie letztes Jahr“, sagt Chef Georg Maier. „Juli und August haben damals gepasst, das werden wir auch heuer hinbekommen.“ Der Start in die Saison im Juni sei heuer sogar besser gewesen. „Weil viele Radfahrer da waren“, erklärt Maier.