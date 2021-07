Granate für Vase gehalten: Relikt heimgetragen

Am Donnerstagvormittag fand die zehnjährige Schülerin in Rainbach im Mühlkreis im Bereich des Passbergers Steges die Granate in der Feldaist. In der Annahme, es handle sich um eine alte Vase, nahm die Schülerin die Granate mit nach Hause, hieß es seitens der Polizei. Am Abend verständigte deren Vater die Exekutive, da er vermutete, dass es sich bei dem Objekt um ein Kriegsrelikt handelt.