Golf: „Pate“ wird zu zwei Jahren Haft verurteilt

Der argentinische Profi-Golfer Angel Cabrera ist in einem Prozess wegen häuslicher Gewalt zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der sogenannte „Pate“ müsse die Strafe sofort antreten, entschied ein Gericht am Mittwoch (Ortszeit) in der Stadt Cordoba. Der 51-Jährige war im Jänner in Rio de Janeiro festgenommen worden. Gegen ihn lag ein internationaler Haftbefehl vor.