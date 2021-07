„Alpiner“ Notfall mitten in der Stadt Salzburg

Ein Kletterer aus der Steiermark überschätzte sich am Dienstag in der Stadt Salzburg beim City Wall Klettersteig am Kapuzinerberg. Den 18-Jährigen verließen beim Ausstieg aus der schwierigsten Passage die Kräfte, sodass er von der Feuerwehr mittels Seilbergung und Drehleiter gerettet werden musste.