Jamie Dornan gesteht: „Ich habe nie geflirtet“

Deshalb hätte er sich gerne in einem Szenario wie Anthony, seiner Figur in „Wild Mountain Thyme“, wiedergefunden, der von seiner Nachbarin Rosemary (Emily Blunt) verfolgt wird. Dornan erzählte nun im Interview mit dem britischen „OK!“-Magazin: „Ich wünschte, ich wäre von einer solchen Frau verfolgt worden, als ich jünger war! Das wäre ein perfektes Szenario für mich gewesen als ich aufwuchs, weil ich kein selbstbewusster Mensch war, wenn es darum ging, mit Frauen zu sprechen. Ich hatte es nie in mir. Ich habe nie geflirtet.“