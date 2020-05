Das wurde aus „Fifty Shades“-Hottie Jamie Dornan!

„Grimmige Bitch“

Die Fans von Jamie Dornan sind jedenfalls amüsiert über den lustigen Schnappschuss, darunter sind auch Kollegen von ihm. So kommentierte der Schauspieler Armie Hammer: „,Ankleiden mit meinen Töchtern‘ = Ich habe Heels in meiner Größe und nach einer Ausrede gesucht, mich wie eine grimmige Bitch anzuziehen.“ Der „Ein ganzes halbes Jahr“-Star Sam Claflin schrieb an Dornan: „Das hat meinen Sonntag gerettet.“

Dornan hat mit seiner Frau Amelia Warner drei Töchter, die ihren Papa gut im Griff haben.