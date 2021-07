Anif verlor heimisches Zugpferd gleich zum Auftakt

Das erste ATP-Turnier in Salzburg nach zehn Jahren Pause war für die ersten zwei Österreicher am Starttag kein guter Boden. Zuerst unterlag Maximilian Neuchrist dem an Nummer fünf gesetzten Spanier Roberto Carballes Baena, immerhin die Nummer 100 der Welt, in drei hart umkämpften Sätzen 4:6, 6:4 und 4:6.