Dalai Lama aus Zauberwürfeln bringt 468.000 Euro

Rubik-Würfel war in 1980ern sehr beliebt

Invader nennt seinen Kunststil „Rubikubismus“. Der Name spielt auf den Erfinder des Zauberwürfels an, den ungarischen Designer Ernö Rubik. Das Würfelspiel war in den 1980er-Jahren besonders beliebt, hat aber auch heute noch viele Anhänger.