20 Jahren an Spitze: Bergretter übergibt das Seil

20 Jahre lang leitete er die Geschicke der Bergrettung Ferlach: Erwin Oraze (58) ist seit seinem 19. Lebensjahr bei der Ortsrettungsstelle. In den knapp 40 Jahren war er bei unzähligen Einsätzen dabei. Nach so langer Zeit im Führungsstab hat er jetzt offiziell das Seil an Christian Arnusch (42) übergeben.