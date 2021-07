Wien: Aufstand gegen die Testpflicht bei Kindern!

„Das ist eine Absage von Hunderten“, erklärt Wiens Gastro-Chef Peter Dobcak. „Den Betrieben kommen die Familien abhanden, weil wir auch in den Lokalen keine Tests mehr anbieten können.“ Denn die Wohnzimmertests sind in Wien als Teil der 3-G-Regel verboten. Dobcak will konstruktive Vorschläge vorbringen und die demnächst mit dem Stadt-Chef und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) persönlich besprechen. Am Ende soll es eine „praxisnahe Lösung“ geben, denn das Problem betrifft auch die Hotellerie.