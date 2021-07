15-Jähriger zückte wegen drei Euro Klappmesser

Ein 17-Jähriger befand sich am Samstag gegen 19.25 Uhr in Vöcklabruck an der Bushaltestelle direkt gegenüber vom Bahnhofgebäude. Dabei wurde er von einem 15-jährigen russischen Staatsbürger, der mit zwei russischen Freunden, 13 und 15 Jahre alt, unterwegs war, angesprochen und nach Geld gefragt. Konkret wollte er drei Euro haben.