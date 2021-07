Segelflieger musste notlanden - Pilot unverletzt

Der Deutsche wollte laut Polizei vom Chiemsee in Bayern in Richtung Dachstein fliegen. Als er bemerkte, dass sich ein Überflug des Dachsteins nicht mehr ausgeht, entschied er sich, nach Zell am See zu fliegen und dort am Flugplatz zu landen. Wegen der geringen Thermik misslang auch dieser Plan. Der Pilot musste um 13.00 Uhr eine Notlandung einleiten und setzte auf einem Feld im Ortsteil Pfaffing in Saalfelden auf. Es entstand ein Flurschaden, das Flugzeug wurde aber nicht beschädigt.