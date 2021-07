Das UEFA-Delta

Offenbar hat man bei der UEFA mal wieder etwas nicht ganz verstanden und meint, es ginge bei der Delta-Debatte um Turniervarianten der Europameisterschaft, zu denen die Nyon-Angestellten eine klare Meinung haben: Demnach wäre die Alpha-Variante gewesen, das Turnier gar nicht stattfinden zu lassen (UEFA: „Kommt nicht in Frage!“), bei Beta hätte es die längst gewohnten „Geisterspiele“ ohne Publikum gegeben (UEFA: „Kommt erst recht nicht in Frage“) und bei der Variante Gamma hätte man die Tribünen so übersichtlich besetzt, dass sogar Seehofer und Lauterbach einverstanden gewesen wären (UEFA: „Lieber schmeißen wir Dublin und Bilbao raus!“). Entschieden hat man sich jetzt für die Delta-Variante mit brechend vollen Tribünen (UEFA: „Bravobravo!“), so als gäbe es kein Morgen. Wobei man, den Laden in Nyon ein wenig kennend, schon froh sein muss, dass nicht die Epsilon-Variante durchgeboxt wurde, also volles Haus plus 20 Prozent Überbuchung (UEFA: „Kriegen wir schon irgendwie rein!“), um ordentlich Reibach zu machen. Gewundert hätte es einen nicht.