Chancenlose Frauen | Analoger Sommer wie damals

Viel ist derzeit die Rede von einem „Sommer wie damals“. Gemeint wäre vorrangig, ein Sommer vor Corona, ohne Masken, ohne Grüne Pässe, ohne Reisehürden und vor allem ohne Sorgen. In anderem Sinne von einem „Sommer wie damals“ träumen viele Eltern, wenn sie an die Handynutzung ihrer Kinder denken. Eine neue Studie, die wir uns zum heutigen Ferienbeginn in einem Teil Österreichs angesehen haben, macht deutlich, wie aktiv die 13- bis 16-Jährigen im Internet sind. Vereinfacht gesagt: Sie sind SEHR aktiv, bei drei Prozent ist sogar eindeutig eine Sucht konstatierbar. Und was nutzen die Jungen vor allem? Nein, nicht Facebook. Das kommt laut dieser Studie gerade einmal auf Rang 7 - weil nur von einem Drittel der Jugendlichen verwendet. Viel lieber bewegen sie sich auf TikTok (57 Prozent), Snapchat (drei Viertel), Instagram (84 Prozent). Die absoluten Spitzenreiter: Youtube mit 93 und WhatsApp mit gar sagenhaften 98 Prozent Nutzung bei den 13- bis 16-Jährigen. Der analoge Sommer wie damals - er wird, so viel ist sicher, ein unerfüllter Eltern- oder Großelterntraum bleiben.