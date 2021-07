„Delta-Variante wird auch bei uns dominieren“

Immer mehr Menschen sind geimpft, aber auch die gefährliche Delta-Variante des Coronavirus breitet sich immer stärker aus - es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, und selbst wenn die Pandemie einmal vorbei ist, bleiben uns die sozialen Folgen. Daneben will Gesundheits- und Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) noch eine Pflegereform in die Wege leiten und Gewalt an Frauen bekämpfen - „es gibt eine Menge zu tun“, wie er selbst im Gespräch mit krone.tv-Journalistin Damita Pressl eingesteht.