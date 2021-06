Gemischte Impfung gut verträglich und wirksam

NIG rät: Impfstoffe nicht mixen

Das Nationale Impfgremium (NIG) in Österreich rät in seiner aktualisierten Anwendungsempfehlung allerdings davon ab, Impfstoffe zu mixen. Die Verwendung unterschiedlicher Vakzine bei Dosis 1 und 2 sei weder vorgesehen noch empfohlen und wäre eine „Off-Label-Anwendung mit unsicherer Konsequenz, sowohl was Schutz als auch mögliche Nebenwirkungen betrifft“, so das NIG jüngst in seiner aktualisierten Empfehlung. Möglich ist es aber auf Wunsch sehr wohl.