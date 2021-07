„Bester Spieler, mit dem ich je gespielt habe!“

Gegen Ukraine in der Startelf?

Grealish hofft gegen die Ukraine auf einen Platz in der Startelf. Gegen Deutschland wurde der auf der Insel extrem populäre Kreativgeist eingewechselt. Auf der Bank zu sitzen, schmerze ihn. „Ich spiele bei Aston Villa immer jede Minute.“ Aber der Konkurrenzkampf auf seiner Position sei groß. „Wir haben sechs Spieler, die auf beiden Seiten von Harry spielen, die in Wirklichkeit für die meisten Vereine der Welt spielen könnten - ich, Jadon (Sancho), Marcus (Rashford), Raheem (Sterling), Phil (Foden) und Bukayo (Saka)“, erklärte der 25-Jährige.