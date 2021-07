„Ghost of Tsushima“ bald auch als „Director‘s Cut“

Sonys gefeiertes Samurai-Videospiel „Ghost of Tsushima“ kehrt am 20. August als „Director‘s Cut“ zurück auf PS4 und PS5. Die neue Version des PlayStation-Exklusivkrachers enthält alle nach Veröffentlichung des Originals programmierten Updates und Add-ons sowie eine neue Story-Erweiterung namens „Die Insel Iki“. In der PS5-Version soll es allerhand optischen Aufputz geben, etwa 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde. Was die Spieler in „Ghost of Tsushima: Director‘s Cut“ sonst noch erwartet, verrät der Trailer.