Pärchen verbrannte Marihuana-Pflanzen am Griller

Am Donnerstag wurde die Polizei darüber informiert, dass es in einem Stiegenhaus in Kempten verdächtig nach Cannabis riechen würde. Die Exekutive machte sich umgehend auf den Weg, gelangte aber nur bis zur verschlossenen Wohnungstüre. Die Bewohner, ein 28-jähriger Mann und seine 31-jährige Freundin, wollten den Beamten nicht aufschließen.