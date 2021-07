Kärntner Traditionsgendarmen denken an Kriegsopfer

Die Kärntner Traditionsgendarmen besuchten in ihren originalgetreuen Uniformen auch heuer die bereits traditionelle Feier auf dem Friedhof von Pontafel im Kanaltal (Italien) zum Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege. Dazu eingeladen hatte Karlheinz Moschitz, der Obmann des Kanaltaler Kulturvereins: „Es ist schön, dass die Menschen nach diesen beiden Tragödien hier endlich in Frieden und Eintracht zusammenleben können.“