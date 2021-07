Faßmann wirbt mit Religionsvertretern für Impfung

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) appelliert gemeinsam mit Vertretern der katholischen Kirche und der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) in einem Brief an Eltern, ihre Kinder impfen zu lassen. Ziel der beiden Schreiben sei es, dabei auch jene Communitys über die kostenlosen Impfangebote in Österreich zu informieren, die über die klassischen Kommunikationskanäle nicht erreicht werden, hieß es aus dem Bildungsministerium.