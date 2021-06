Feiern bei uns jetzt teurer, aber „viel sicherer“

Was die Preissteigerungen angeht, so will die Arbeiterkammer dem nun nachgehen, äußerte am Mittwoch aber einen Verdacht: Möglicherweise habe man angenommen, dass sich die Kunden nicht mehr so genau an die Preise vor den Schließungen erinnern könnten, so Reinhold Russinger. „Auch zur Jahreswende“ habe man „immer wieder“ den Fall gehabt, dass es „urplötzlich einen nicht immer erklärbaren Preisauftrieb“ gegeben habe, sagte der AK-Statistiker gegenüber dem ORF.