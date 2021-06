Endlich! Heute beginnt der „normale“ Sommer

Es sind (fast) die letzten Corona-bedingten Einschränkungen, die mit dem heutigen Tag aus unserem Leben verschwinden. Unternehmer, ihre Kunden und Gäste in ganz Österreich atmen auf. Aufrecht bleibt die Maskenpflicht in Öffis und im Handel, allerdings reicht ab sofort der einfache Mund-Nasen-Schutz. Auch die Registrierung in der Gastronomie begleitet uns noch ein Weilchen. Mit 22. Juli sollen die letzten Einschränkungen fallen.