So ging es den Gastronomen in der Krise wirklich

„Man ist auf Papa Staat angewiesen“

„Diese Ungewissheit und diese Unplanbarkeit ist natürlich für jeden Unternehmer eine Katastrophe. Wenn man nicht das tun kann, was man will, sondern auf den Papa Staat finanziell angewiesen ist“, sagt auch Gastronom Thomas Hopfeld vom Dreikönigshof in Stockerau in Niederösterreich. Man sei froh, dass man einfach wieder aufsperren darf und für die Gäste und für die Mitarbeiter da sein könne. Das sei auch ein wichtiger Punkt: „Dass wir durch diesen Öffnungsschritt alle Mitarbeiter, die wir in Kurzarbeit hatten, wieder mit ins Boot geholt haben und ihnen wieder eine normale Beschäftigung bieten können.“