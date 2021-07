„Freiheit“ und Pflege sorgen für Brisanz

Die heimische FP bringt in der Landtagssitzung am Donnerstag das Thema „Freiheit“ mit einer Aktuellen Stunde an die Spitze der Tagesordnung. Der liberale Grundgedanke soll Einzug in die Landesverfassung finden, Impfzwang und Co. sollen so ausgeschlossen werden, heißt es. Auch der Pflegebereich wird für Diskussionen sorgen.