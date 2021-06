Dutzende Tote bei Rekord-Hitze in Kanada

49,6 Grad in Lytton bedeutet neuen Rekord

Im kanadischen Lytton (Provinz British Columbia) waren am Dienstag 49,6 Grad gemessen worden. Es handelt sich dabei um die höchste Temperatur in der Geschichte des Landes. In dem Ort war bereits am Sonntag mit 46,6 Grad und am Montag mit 47,9 Grad der Uralt-Rekord von 45 Grad in Midale (Saskatchewan) aus dem Jahr 1937 übertroffen worden. „Wir befinden uns mitten in der heißesten Woche, die British Columbia je erlebt hat“, sagte der Regierungschef der Provinz an der Westküste des Landes, John Horgan, bei einer Pressekonferenz. Er rief dazu auf, nach Menschen zu sehen, die gefährdet sein könnten, kalte Kompressen im Kühlschrank aufzubewahren und sich im kühlsten Teil des Hauses aufzuhalten.