Mutige Visionen zur Rettung unserer Innenstädte

Neue Förderschienen

Die Bürgermeister der steirischen Kommunen Bruck an der Mur, Knittelfeld, Leibnitz, Trofaiach und Weiz wollen das Problem nun mit gebündelten Kräften angehen, wobei die Verantwortlichen mit großen Visionen weit über ihre Gemeindegrenzen hinweg denken: „Ortszentren sollten als eine spezifische Fläche ausgewiesen, sprich, eine neue Flächennutzungs-Kategorie angedacht werden. Damit sollen für Betriebe auch Vorteile - etwa in Form von eigenen Förderungen - einhergehen. Es muss sich für ein Unternehmen einfach wieder lohnen, im Zentrum zu bleiben“, nannte Mario Abl, Stadtchef von Trofaiach, bei der Präsentation der neuen Initiative „zukunft:stadt“ am Dienstag in Graz einen der insgesamt fünf Schwerpunkte.