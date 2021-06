Wiener Mädchenmord vereinnahmt

Doch es hat nicht lange gedauert, bis der Mord von der Politik sowie auf den sozialen Medien vereinnahmt worden ist. Und zwar von links sowie von rechts. Angebrachter als populistische Propaganda, egal in welche Richtung, wäre eine ernsthafte und schonungslose Beschäftigung mit dem Fall. Denn es liegt auf der Hand, dass im heimischen Asylsystem sehr viel nicht stimmt, wenn Schulmädchen, die in Österreich geboren und aufgewachsen sind, in einer Nacht- und Nebelaktion abgeschoben werden, Straffällige - wie der 18-jährige Tatverdächtige - aber frisch und frei bei uns weiter leben.