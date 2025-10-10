„Traurig“: Thomas Tuchel tadelt Fans nach 3:0-Sieg

Mit der Leistung seiner Spieler konnte Thomas Tuchel bei Englands 3:0-Sieg gegen Wales wahrlich zufrieden sein, mit der Stimmung im Stadion allerdings nicht. „Wenn man dann eine halbe Stunde lang nur die Fans von Wales hört, ist das ein bisschen traurig“, bemängelte der Teamchef nach der Partie.
Nach gerade einmal 20 Minuten hatte Arsenal-Profi Bukayo Saka gegen den Nachbarn zum 3:0 getroffen. Das Wembley Stadium blieb Tuchel aber trotz des starken Auftritts seiner „Three Lions“ zu still. „Ich liebe den englischen Fußball, und ich liebe die englischen Fußballfans und die Unterstützung, die sie geben, aber ich denke, heute hat die Atmosphäre nicht zur Leistung auf dem Platz gepasst. Das Stadion war still. Wir haben keine Energie von ihnen zurückbekommen“, hatte sich der Deutsche von den 78.000 Fans deutlich mehr erwartet.
„Spieler hätten mehr verdient“
„Was kann man noch mehr geben? 20 Minuten, drei Tore, wir haben Wales unter Druck gesetzt. Wenn man dann eine halbe Stunde lang nur die Fans von Wales hört, ist das ein bisschen traurig, die Spieler hätten heute Abend mehr verdient gehabt“, so Tuchel weiter.
Nach dem Spiel kündigte Tuchel an, alles zu geben, um das Publikum wieder anzustecken – auch in Freundschaftsspielen, wie jenes am Donnerstagabend. „Es liegt an uns, aber heute war ich ein bisschen enttäuscht“, so der englische Teamchef, für den es der sechste Sieg im siebenten Spiel war. In der WM-Quali führen die „Three Lions“ in der Gruppe K mit dem Punktemaximum von 15 Zählern. Am Dienstag gastiert die Tuchel-Truppe in Lettland.
