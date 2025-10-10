„Traurig“: Thomas Tuchel tadelt Fans nach 3:0-Sieg

Nach gerade einmal 20 Minuten hatte Arsenal-Profi Bukayo Saka gegen den Nachbarn zum 3:0 getroffen. Das Wembley Stadium blieb Tuchel aber trotz des starken Auftritts seiner „Three Lions“ zu still. „Ich liebe den englischen Fußball, und ich liebe die englischen Fußballfans und die Unterstützung, die sie geben, aber ich denke, heute hat die Atmosphäre nicht zur Leistung auf dem Platz gepasst. Das Stadion war still. Wir haben keine Energie von ihnen zurückbekommen“, hatte sich der Deutsche von den 78.000 Fans deutlich mehr erwartet.