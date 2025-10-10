Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tierischer Einsatz

Kapitaler Hirsch ging nachts in Swimmingpool baden

Tirol
10.10.2025 10:33
Der Hirsch im Pool – völlig erschöpft!
Der Hirsch im Pool – völlig erschöpft!(Bild: ZOOM Tirol)

Es gibt nichts, was es nicht gibt – das beweist diese Geschichte: Ein kapitaler Hirsch fiel in der Nacht auf Freitag im Tiroler Unterland im Garten eines Privathauses in einen Swimmingpool. Die Bewohnerin hatte zwar eigenartige Geräusche gehört, ging aber davon aus, dass sich nur ein kleineres Tier im Garten herumtreibt. In der Früh dann der Schock!

0 Kommentare

Kurz vor 7.30 Uhr wurde die Feuerwehr Eben am Achensee zu einer nicht alltäglichen Tierrettung alarmiert. Eine Hausbewohnerin hatte einen Notruf via Leitstelle Tirol abgesetzt, nachdem sie einen kapitalen Hirsch in ihrem Swimmingpool (!) entdeckt hatte.

Stundenlang im Pool gefangen
Die Frau hatte bereits in der Nacht ungewöhnliche Geräusche in ihrem Garten gehört. Sie ging aber offenbar davon aus, dass es nur ein Marder oder ein ähnliches Tier war. In der Früh dürfte sie dann aber ihren eigenen Augen nicht getraut haben. Ein rund 120 Kilogramm schwerer, etwa drei Jahre alter Hirsch war in ihren etwa 1,20 Meter hoch gefüllten Swimmingpool geraten und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Zitat Icon

Nach Betäubung des Tieres konnte der Hirsch, der mehrere Stunden im eiskalten Wasser schwimmend ausharren musste, mit vereinten Kräften behutsam aus dem Pool geborgen werden.

Feuerwehr-Kommandant Daniel Paulitsch

Bild: ZOOM Tirol

Die Feuerwehr Eben rückte sofort zur Einsatzstelle aus und verständigte gleichzeitig einen Tierarzt. „Nach der Betäubung des Tieres konnte der Hirsch, der mehrere Stunden im eiskalten Wasser schwimmend ausharren musste, mit vereinten Kräften behutsam aus dem Pool geborgen werden“, schilderte Einsatzleiter Daniel Paulitsch im „Krone“-Gespräch. 

Das Tier wurde im Wald wieder in die Freiheit entlassen.
Das Tier wurde im Wald wieder in die Freiheit entlassen.(Bild: ZOOM Tirol)

Hirsch jetzt wieder in Freiheit
Der männliche Hirsch wurde anschließend auf einem Anhänger zu einem nahegelegenen Wald gebracht, wo der Tierarzt ihn wieder „wachspritzte“. Noch leicht benommen und torkelnd konnte das Tier wieder in die Freiheit zurücktrotten.

Neben der Feuerwehr, die mit zehn Einsatzkräften angerückt war, und dem Tierarzt, waren auch die Polizei und der Aufsichtsjäger vor Ort.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Großer Jubel bei den Angehörigen der Hamas-Geiseln nach Bekanntwerden der Einigung
Israels Präsident:
„Kein Zweifel, Trump verdient Friedensnobelpreis“
Israel und die islamistische Hamas haben sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf die ...
„Geiseln bald frei“
Trump: Israel und Hamas stimmen Friedensplan zu
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
152.481 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Deutsche Bundesliga
„Wer weiß, wie lange ich noch leben werde“
114.308 mal gelesen
Während seiner Karriere betäubte Ivan Klasnic Schmerzen mit Medikamenten. Heute leidet er unter ...
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
110.883 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1331 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1220 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1179 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf