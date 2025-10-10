Kapitaler Hirsch ging nachts in Swimmingpool baden

Stundenlang im Pool gefangen

Die Frau hatte bereits in der Nacht ungewöhnliche Geräusche in ihrem Garten gehört. Sie ging aber offenbar davon aus, dass es nur ein Marder oder ein ähnliches Tier war. In der Früh dürfte sie dann aber ihren eigenen Augen nicht getraut haben. Ein rund 120 Kilogramm schwerer, etwa drei Jahre alter Hirsch war in ihren etwa 1,20 Meter hoch gefüllten Swimmingpool geraten und konnte sich nicht mehr selbst befreien.