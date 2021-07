Zahnimplantate: Knochenquantität ist entscheidend

Warum braucht es Implantate?

Grundsätzlich ist klar, dass die Zähne im Laufe der Zeit an Qualität verlieren oder gar ausfallen. „Bei Zahnverlust kommt es innerhalb einer Zahnreihe zu unkontrollierten Wanderungen der Zähne“, so Fürhauser. Aber nicht nur der klassische Zahnverlust ist der Grund, warum man ein Implantat benötigt. Speziell in den letzten Monaten sind viele Berufsmusiker in die Notwendigkeit geraten, Implantate zu erhalten. Dies hat aber keine optischen Gründe, sondern berufliche. Vor allem bei Blechbläsern bilden Zähne das Widerlager der Lippen, nur kleinste Unterschiede können das Musizieren erschweren.