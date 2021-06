Extreme Hitze und Unwetter verabschieden den Juni

Der heurige Juni verabschiedet sich mit extremer Hitze und Unwettern. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wird er als drittwärmster Juni seit Beginn der Aufzeichnungen in die Geschichte eingehen. Nach einem Hochsommertag, vor allem im Osten und Süden Österreichs, wo noch einmal Höchstwerte von bis zu 37 Grad möglich sind, nähert sich am Dienstag von Deutschland eine Kaltfront. Bereits am Nachmittag sind stellenweise erste, teils kräftige Gewitter möglich.