29 Neuinfektionen binnen 24 Stunden in Österreich

Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden ist mit 29 sehr niedrig. Dies liegt vor allem an Datenbereinigungen in Kärnten (minus 35 Fälle) und Salzburg (minus acht Fälle). In Wien wurden 25 Neuinfektionen registriert, in Niederösterreich waren es 18, im Burgenland und der Steiermark jeweils sieben, in Oberösterreich sechs, in Tirol fünf und in Vorarlberg vier.