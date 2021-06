Kollision zwischen Bus und Fußgängerin in Tirol

Am Sonntag gegen 14.10 Uhr kam es in Innsbruck zu einem Zusammenstoß zwischen einem Omnibus und einer Fußgängerin (51). Der Busfahrer (25) gab an, dass die Ampel für ihn auf grün geschaltet war als er über die Kreuzung Museumstraße - Meinhardstraße fahren wollte. Zur selben Zeit wollte eine Fußgängerin auf dieser Kreuzung über den Schutzweg gehen, auch sie gab an, dass die Ampel „grün“ war. Sie betrat den Zebrastreißen unmittelbar vor dem Bus - der Busfahrer konnte trotz sofortiger starker Bremsung eine Kollision nicht verhindern. Die Fußgängerin stürzte auf die Straße und wurde dabei leicht verletzt. Im Bus kamen vier Frauen im Alter von 31, 32, 68, und 77 Jahren ebenfalls zu Sturz und wurden leicht verletzt.