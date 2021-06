English gewinnt in Cromwell nach langem Stechen

Harris English hat in Cromwell nach sechseinhalb Stunden auf dem Golfplatz eines der längsten Play-off-Duelle in der PGA-Geschichte für sich entschieden gewonnen. Erst am achten Loch des Stechens bezwang der US-Amerikaner seinen Landsmann Kramer Hickok. Zuvor hatten beide die vier Runden mit 13 unter Par beendet. Sepp Straka verbesserte sich am Schlusstag mit einer starken 66 und insgesamt neun unter noch um 17 Positionen auf Rang zehn.