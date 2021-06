Zwei Kellner zogen Buben (7) aus der Salzach

Es waren dramatische Szenen, die sich am Samstagnachmittag in Bruck an der Großglocknerstraße zugetragen haben. Zwei Buben wurden im Seekanal von der Strömung erfasst und in die Salzach gespült. Ein Gast blickte im Hotel Lukasmayr aus dem Fenster und sah einen der beiden hilflos im reißenden Fluss treiben – er schlug sofort Alarm. Das Hotelpersonal setzte daraufhin die Rettungskette in Gang.