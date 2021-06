Trauer um Muhammet (12) nach Fahrradunfall groß

In Rechtskurve die Kontrolle verloren

Die beiden Cousins waren am Abend am Heimweg vom Freibad Sierning nach Neuzeug. Sie nahmen mit den Fahrrädern den ihnen bestens bekannten Schulweg, einen Gehweg, der durch eine Allee führt. Die Buben düsten – „sehr schnell“, wie Cousin Abdul später in der polizeilichen Einvernahme sagte – auf ihren Fahrrädern bergab. In einer Rechtskurve verlor Muhammet die Kontrolle über sein Radl.