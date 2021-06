Bursche (12) mit Fahrrad gegen Baum geprallt - tot

Cousin schrie um Hilfe

Nachdem der Zwölfjährige bewusstlos am Boden lag und stark am Kopf blutete, schrie sein Cousin um Hilfe. Zwei unbekannte Frauen kamen und verständigten sofort die Rettung. Der Bursche wurde unter ständiger Reanimation von den anwesenden Notärzten in den Rettungshubschrauber gebracht und in die Uniklinik nach Linz geflogen. Dort verloren die Ärzte aber noch im Schockraum den Kampf um das Leben des Buben, wird vom KUK nach „Krone“-Anfrage bestätigt.