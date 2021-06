Alarm um AKW Temelín als neuer Warnschuss

Es war ein weiterer, direkter Schuss vor den Bug der stolzen Atom-Lobby: Weil ein verheerender Tornado im Südosten Tschechiens ganze Dörfer beinahe dem Erdboden gleichgemacht hatte, zogen die Betreiber des nahen AKW Temelín am Freitag in höchster Not die Reißleine: Der zweite Reaktorblock wurde heruntergefahren, nachdem eine 400-KV-Hochspannungsleitung inmitten der Unwetter gekappt und deren Masten gefällt wurden.