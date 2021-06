Stammzellen-Spender für Krebspatienten gesucht

Typisierungsaktion am kommenden Sonntag

Insgesamt 36 Millionen Typisierungen sind in der weltweiten Datenbank, doch für Lucia ist kein passender Spender dabei. Der Verein „Geben für Leben“ sucht deshalb weiterhin auf Hochtouren – so wie am kommenden Sonntag in Kelchsau-Unterdorf 79 in Hopfgarten (Bezirk Kitzbühel). Von 14 bis 18 Uhr kann man sich dort in der Mehrzweckhalle Kelchsau typisieren lassen. Dort deswegen, weil die beiden Mädchen Leonie und Pia aus dieser Region kommen.