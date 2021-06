Kaley Cuoco: So stellte sie sich bei Sexszene an

„Ich hatte noch nie irgendeine Art von Sexszene gemacht, und ich hatte eine in ,Flight Attendant‘ mit Michiel“, gestand sie. Ihr Kollege hätte immerhin in „Game of Thrones“ mitgespielt und so etwas damit schon einmal gemacht. Aber sie hatte überhaupt keine Ahnung, was da zu tun wäre, erzählte die Schauspielerin, die mit der Serie „Big Bang Theory“ berühmt wurde.