Kaley Cuoco wird zur Hollywood-Ikone Doris Day

Die 35-Jährige spielt nicht nur die Hauptrolle in der biografischen Serie „Doris Day: Her Own Story“, sie produziert diese auch selbst, meldet die Agentur „Enterpress News“. Dafür erwarb Cuoco die Rechte zum gleichnamigen Buch von A.E. Hotchner, der darin aus Interviews mit der Schauspiellegende die Biografie verfasst hatte. Die Dreharbeiten sollen ab Oktober beginnen.