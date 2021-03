Kaley Cuoco: Pizza, Torte & Champagner zum Trost

Für ihre Rolle in „The Flight Attendant“ wurde Kaley Cuoco vor einigen Wochen mit einer Golden-Globes-Nominierung überrascht - ihrer allerersten. Kein Wunder, dass die Schauspielerin der Verleihung, die am Sonntagabend in Beverly Hills und New York über die Bühne ging, ganz besonders entgegengefiebert hatte. Doch dann die Enttäuschung: Die Serien-Beauty ging bei den Auszeichnungen leider leer aus.